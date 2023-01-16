Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 40 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 40 людей (оновлено)
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Повітряні сили про обстріл будинку у Дніпрі: немає жодних сумнівів, що це була ракета Х-22
Повітряні сили про обстріл будинку у Дніпрі: немає жодних сумнівів, що це була ракета Х-22
Був обстріл Києва ракетами С-400 або С-300, - Ігнат про удар 14 січня
Був обстріл Києва ракетами С-400 або С-300, - Ігнат про удар 14 січня
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
ГоловнаСвіт

Джонсон планує написати книгу про свою роботу прем'єром

Дата виходу поки що невідома.

Джонсон планує написати книгу про свою роботу прем'єром
Фото: EPA/UPG

Колишній очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон планує написати книгу про роботу на посаді британського прем’єра. 

Про це повідомляє The Huffington Post.

Дата виходу книги поки що невідома. Джонсон вже написав декілька книг, включаючи біографію Вінстона Черчилля.

Після того як Джонсон залишив резиденцію керівника уряду на Даунінг-стріт, він заробив понад 1 мільйон фунтів стерлінгів від виступів та лекцій.

Нагадаємо, що 13 січня повідомлялось, що Джонсон планує поїздку в Україну, щоб відвідати президента Володимира Зеленського.

У своєму новорічному привітанні Джонсон заявив, що вірить у перемогу України у війні з Росією у 2023 році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також