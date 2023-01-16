Джонсон планує написати книгу про свою роботу прем'єром

Дата виходу поки що невідома.

Колишній очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон планує написати книгу про роботу на посаді британського прем’єра.

Про це повідомляє The Huffington Post.

Дата виходу книги поки що невідома. Джонсон вже написав декілька книг, включаючи біографію Вінстона Черчилля.

Після того як Джонсон залишив резиденцію керівника уряду на Даунінг-стріт, він заробив понад 1 мільйон фунтів стерлінгів від виступів та лекцій.

Нагадаємо, що 13 січня повідомлялось, що Джонсон планує поїздку в Україну, щоб відвідати президента Володимира Зеленського.

У своєму новорічному привітанні Джонсон заявив, що вірить у перемогу України у війні з Росією у 2023 році.