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Канада поки не розглядає можливість відправки танків Leopard 2 в Україну, - Трюдо

Втім, уряд Канади готовий і надалі підтримувати Україну.

Канада поки не розглядає можливість відправки танків Leopard 2 в Україну, - Трюдо
Фото: EPA/UPG

За словами голови уряду Канади Джастіна Трюдо, країна поки що не розглядає можливість відправки танків Leopard 2 в Україну.  

Про це повідомляє Global News

“Ми розглянемо всі запити з боку України, але ми ще не дійшли до танків Leopard 2”, – сказав прем’єр Канади.

Він додав, що його країна буде забезпечувати Україну тим, що потрібно для перемоги над Росією. 

Видання наголошує, що Канада, швидше за все, зіткнеться з політичним тиском при спробі передати танки Україні. 

Раніше міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що її країна купує у США для України передову національну зенітно-ракетну систему (NASAMS).

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