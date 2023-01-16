Канада поки не розглядає можливість відправки танків Leopard 2 в Україну, - Трюдо

Втім, уряд Канади готовий і надалі підтримувати Україну.

За словами голови уряду Канади Джастіна Трюдо, країна поки що не розглядає можливість відправки танків Leopard 2 в Україну.

Про це повідомляє Global News.

“Ми розглянемо всі запити з боку України, але ми ще не дійшли до танків Leopard 2”, – сказав прем’єр Канади.

Він додав, що його країна буде забезпечувати Україну тим, що потрібно для перемоги над Росією.

Видання наголошує, що Канада, швидше за все, зіткнеться з політичним тиском при спробі передати танки Україні.

Раніше міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що її країна купує у США для України передову національну зенітно-ракетну систему (NASAMS).