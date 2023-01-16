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Українські військовослужбовці прибули в США для навчання на Patriot, - ЗМІ

На територію США прибули близько 100 українських бійців.

Українські військовослужбовці прибули в США для навчання на Patriot, - ЗМІ
Patriot_PAC_3

Сьогодні, 16 січня, для навчання у США прибули українські військовослужбовці. 

Про це повідомив журналіст Fox News Остін Вестфілд. 

“Приблизно 100 українських військовослужбовців прибули на територію США сьогодні ввечері - вони незабаром розпочнуть тренування на ракетній системі Patriot”, - написав він.

Журналіст додав, що навчання проходитиме у Форт-Сіллі, Оклахома.

Вестфілд нагадав, що Patriot матиме значне значення для зміцнення захисту України від Росії.

Раніше повідомлялось, що США розпочали розширену програму з підготовки українських військовослужбовців на території Німеччині.

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