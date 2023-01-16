Українські військовослужбовці прибули в США для навчання на Patriot, - ЗМІ

На територію США прибули близько 100 українських бійців.

Сьогодні, 16 січня, для навчання у США прибули українські військовослужбовці.

Про це повідомив журналіст Fox News Остін Вестфілд.

“Приблизно 100 українських військовослужбовців прибули на територію США сьогодні ввечері - вони незабаром розпочнуть тренування на ракетній системі Patriot”, - написав він.

Журналіст додав, що навчання проходитиме у Форт-Сіллі, Оклахома.

Вестфілд нагадав, що Patriot матиме значне значення для зміцнення захисту України від Росії.

Roughly 100 Ukrainian troops arrived on U.S. soil this evening - they'll soon begin training on the Patriot missile system at Fort Sill, OK. @ZelenskyyUa says the system will make a significant difference in bolstering Kyiv's defenses against Russia. @FoxNewsMMR @FoxNews pic.twitter.com/JFCC6GvA43 — Austin Westfall (@WestfallAustin) January 16, 2023

Раніше повідомлялось, що США розпочали розширену програму з підготовки українських військовослужбовців на території Німеччині.