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Посаду віцепрезидента Європарламенту отримав люксембурзький соціаліст

Обрання Марка Ейнджела зберігає за групою "Соціалістів і демократів" п’ять із 14 віцепрезидентських посад.

Посаду віцепрезидента Європарламенту отримав люксембурзький соціаліст
Марк Ейнджел
Фото: ЕРА/UPG

Люксембурзький соціаліст Марк Ейнджел отримав посаду віцепрезидента Європейського парламенту, замінивши на ній грекиню Єву Кайлі, арештовану у межах розслідування корупційного скандалу з Катаром.

Про це пише Politico.

Обрання Ейнджела зберігає за парламентською групою "Соціалістів і демократів" (S&D) п’ять із 14 віцепрезидентських посад. Це дає їй значний вплив на встановлення правил асамблеї та прийняття рішень з адміністративних, кадрових та організаційних питань.

Ейнджел здобув посаду за підтримки правоцентристської Європейської народної партії – найбільшої групи в парламенті, та ліберальної групи “Оновлення”. Його обрали відповідно до умов політичної угоди, яку уклали три політичні сили, щоб розділити найвпливовіші позиції в органі.

Його обрання відбулося трохи більше ніж через місяць після того, як Кайлі позбулася посади після її арешту. Вона залишається під вартою у Брюсселі та заперечує звинувачення.

Нагадаємо, у грудні Федеральна прокуратура Бельгії заарештувала віцепрезидентку Європарламенту Єву Кейлі. Її затримали на місці злочину в межах розслідування корупції в інтересах Катару. Раніше поліція також провела обшуки у 16 місцях у Брюсселі, заарештувавши для допиту чотирьох осіб. 

Катар нібито намагався вплинути на рішення Європарламенту за допомогою великих сум грошей.

Кілька днів тому ексдепутат ЄС від Італії П'єр Антоніо Панцері, затриманий у рамках розслідування, уклав угоду з бельгійським прокурором про визнання вини.  Йому пом'якшили покарання в обмін на інформацію у справі.

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