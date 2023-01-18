Подружжя Байденів висловило співчуття родинам жертв авіатрощі у Броварах

Байдени заявили, що "підтримуватимуть народ України перед лицем цієї трагедії до тих пір, поки це буде потрібно".

Президент США Джо Байден та перша леді Джил Байден висловили співчуття родинам загиблих в авіатрощі у Броварах на Київщині.

Звернення подружжя оприлюднено на сайті Білого дому.

"Пан Монастирський та його команда брали активну участь у збереженні демократії в Україні — як у її захисті від російської агресії, так і в життєво важливій роботі з проведення реформ для укріплення українських інституцій у цій війні та в майбутньому. Реформатор і патріот, пан Монастирський відстоював волю українського народу", - йдеться в заяві.

Байдени заявили, що "підтримуватимуть народ України перед лицем цієї трагедії до тих пір, поки це буде потрібно".

Нагадаємо, вранці 18 січня в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС – поруч із багатоповерхівкою, зачепивши будівлю дитячого садка. У гвинтокрилі перебували очільник МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. Вони загинули.

Президент Володимир Зеленський назвав падіння гелікоптера у Броварах наслідком війни.