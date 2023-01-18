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Подружжя Байденів висловило співчуття родинам жертв авіатрощі у Броварах

Байдени заявили, що "підтримуватимуть народ України перед лицем цієї трагедії до тих пір, поки це буде потрібно".

Подружжя Байденів висловило співчуття родинам жертв авіатрощі у Броварах
Фото: White House

Президент США Джо Байден та перша леді Джил Байден висловили співчуття родинам загиблих в авіатрощі у Броварах на Київщині.

Звернення подружжя оприлюднено на сайті Білого дому.

"Пан Монастирський та його команда брали активну участь у збереженні демократії в Україні — як у її захисті від російської агресії, так і в життєво важливій роботі з проведення реформ для укріплення українських інституцій у цій війні та в майбутньому. Реформатор і патріот, пан Монастирський відстоював волю українського народу", - йдеться в заяві.

Байдени заявили, що "підтримуватимуть народ України перед лицем цієї трагедії до тих пір, поки це буде потрібно".

Нагадаємо, вранці 18 січня в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС – поруч із багатоповерхівкою, зачепивши будівлю дитячого садка. У гвинтокрилі перебували очільник МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. Вони загинули.

Президент Володимир Зеленський назвав падіння гелікоптера у Броварах наслідком війни.

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