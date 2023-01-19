У Білому домі розкритикували Лаврова за порівняння росіян із жертвами Голокосту

"Як він сміє порівнювати щось із Голокостом – будь-що, не кажучи вже про війну, яку вони почали".

Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі різко розкритикував міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова за коментар, в якому той порівняв коаліцію країн, що підтримує Україну, з "остаточним рішенням" нацистів щодо знищення євреїв.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Як він сміє порівнювати щось із Голокостом – будь-що – не кажучи вже про війну, яку вони почали. Україна не становила ніякої загрози для Росії. Ніякої. Україна нікому не загрожує у військовому плані", - сказав Кірбі.

Раніше на щорічній пресконференції Лавров заявив, що Вашингтон "використовує ту ж тактику, що й нацисти в намаганні підпорядкувати Європу, щоб знищити Росію".

Російський міністр також сказав, що, використовуючи Україну, "вони ведуть війну проти нашої країни з одним і тим же завданням: «остаточне вирішення» російського питання".

"Подібно до того, як Гітлер хотів «остаточного вирішення» єврейського питання, тепер, якщо ви читаєте західних політиків... вони чітко кажуть, що Росія повинна зазнати стратегічної поразки", – сказав Лавров.

Кірбі, своєю чергою, наголосив, що коментарі Лаврова є настільки абсурдними, що вони майже не варті того, щоб на них відповідати, "за винятком справді образливої манери, в якій він намагався представити нас у термінах Гітлера та Голокосту".

Нагадаємо, в травні Ізраїль викликав російського посла і вимагав вибачень після того, як Лавров припустив, що Гітлер мав єврейське коріння.

Днями в Міністерстві закордонних справ України прокоментували висловлювання Лаврова про те, що РФ не збирається вести переговорів із Володимиром Зеленським, а з боку Заходу подібних пропозицій не надходило. Спікер МЗС Олег Ніколенко зазначив, що партнери України вже давно не звертають уваги на те, що каже Лавров.