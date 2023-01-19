Чекаємо на підтримку партнерів, але розраховуємо на свої сили і займаємось виробництвом, – Зеленський про надання танків

За словами президента, допомогти Україні танками готові, серед інших, Польща, Фінляндія, Португалія та Іспанія. Але треба згода Німеччини.

Питання надання Україні танків міжнародними партнерами залишається актуальним і дуже чутливим. Україна як може тисне політично і аргументовано: проти тисяч танків РФ недостатньо мужності українських військових і мотивації народу.

Потрібна відповідна зброя: або мати велику кількість артилерійських систем, або мати відповідну кількість танків, наголосив президент Володимир Зеленський на спільному з президентом Євроради Шарлем Мішелем брифінгу.

За його словами, багато країн хотіли би надати танки, але чекають на документи з тих держав, які мають на це право. Очевидно, йдеться про Німеччину, дозвіл якої необхідний для виділення танків Leopard.

"І Польща готова, і Фінляндія, і Португалія, і Іспанія і ще достатня кількість країн, яка готова забезпечити навіть невеликою кількістю, яка у них є на озброєнні. І готові були це зробити раніше. Ми всі очікуємо на згоду країни, яка має права на ті чи інші відповідні ліцензії. Це перше. Друге – ви повинні розуміти, що ми особисто в Україні чекаємо на підтримку партнерів, але і розраховуємо на свої сили. І тому займаємось відповідним виробництвом", – сказав він.

Зеленський додав, що говорити про деталі не готовий, аби не готувати Росію.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц ніби готовий надати Україні Leopard, але за умови, що танки Abrams виділять США. США ж кажуть, що їхні Abrams надто складні і дорогі в використанні.