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У ЄС почали обговорення десятого пакету санкцій проти Росії, – Шарль Мішель

Санкції хочуть особливо спрямувати на енергетичну сферу. 

У ЄС почали обговорення десятого пакету санкцій проти Росії, – Шарль Мішель
Фото: скрин відео

У Євросоюзі розпочали обговорення можливого десятого пакету санкцій проти Росії. Про це на спільному з президентом України брифінгу повідомив президент Євроради Шарль Мішель.

"Ми вирішили особливо спрямувати ці санкції на енергетичну сферу. Після девʼяти пакетів санкцій потрібен новий десятий пакет. Нам необхідно подивитися, в яких іще секторах ми можемо запровадити санкції.

Він зазначив, що санкції необхідно спрямувати проти пропагандистів.

"Ще одна частина нашого зусилля повʼязана з тим, щоб залучити якомога більше країн, щоб іще більше ізолювати Росію", – додав він. 

Нагадаємо, попередній пакет санкцій проти Росії був узгоджений 16 грудня. Зокрема, він передбачає обмежувальні заходи проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей.

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