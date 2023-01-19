Британія надішле Україні ще 600 ракет Brimstone

Міністр оборони Британії вважає, що це "надзвичайно важливо, аби допомогти Україні домінувати на полі бою".

Велика Британія планує поставити Україні ще 600 ракет Brimstone. Анонс нової військової допомоги зробив міністр оборони Бен Воллес на зустрічі з колегами на естонській авіабазі Тапа, пише Reuters.

Він підтвердив надання раніше анонсованого великого пакету допомоги, що включає танки Challenger, а також оголосив про виділення додаткових ракет.

Воллес додав, що це "надзвичайно важливо, аби допомогти Україні домінувати на полі бою".

Нагадаємо, Британія надавала українцям два типи ракет Brimstone: 1 і 2. Останні більш сучасні. Ракети або наводяться лазером, або можуть вибирати власну ціль із заздалегідь запрограмованого списку за допомогою надзвичайно високочастотного радара міліметрового діапазону хвиль. Ця система дозволяє зброї сканувати поле бою і вибирати найбільш підходящу ціль, нехтуючи цивільними транспортними засобами або менш важливою військовою технікою.

При наведенні лазером Brimstone може застосовуватися в забудованих районах з великою точністю, обмежуючи потенційну можливість супутньої шкоди серед цивільного населення.

Перша версія Brimstone надійшла на озброєння Королівських ВПС у 2005 році. У 2008 році вона була модернізована таким чином, щоб її можна було наводити за допомогою лазера. Brimstone 2, наступна вдосконалена модель, надійшла на озброєння в 2016 році.

З дальністю польоту з реактивного літака близько 60 км і боєголовкою вагою 6,3 кг, Brimstone 2 призначена в першу чергу для ураження наземних цілей, в тому числі рухомих транспортних засобів.