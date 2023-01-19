Естонія відправить Україні найбільший з початку війни пакет військової допомоги

До нього увійдуть гаубиці, боєприпаси, машини підтримки артилерійських частин і гранатомети.

Уряд Естонії схвалив у четвер, 19 січня, відправку в Україну найбільшого досі пакету військової допомоги загальною вартістю 113 млн євро, до якого увійдуть гаубиці, боєприпаси, машини підтримки артилерійських частин і гранатомети.

Про це повідомляє ERR.

Після відправки в Україну цієї партії зброї загальний обсяг військової допомоги Києву з боку Естонії зросте до 370 млн євро або трохи більше одного відсотка річного внутрішнього валового продукту Естонії.

Зазначається, що Естонія передасть Україні десятки гаубиць калібру 155 та 122 міліметри, тисячі снарядів, вантажний автотранспорт для їх перевезення, понад сто протитанкових гранатометів Carl-Gustav та понад тисячу пострілів до них.

"Якщо впаде Україна, опиниться під загрозою свобода і в іншому світі. Допомагаючи Україні захищати свою незалежність, ми захищаємо право на свободу та демократію всіх держав, зокрема Естонії", - сказала прем'єр-міністр Кая Каллас.

Вона зазначила, що війна Росії проти України має свою ціну – ціну, яку мешканці ЄС платять в євро, а українці – своїми життями.

Міністр оборони Ханно Певкур наголосив, що Київ гостро потребує важкого озброєння.

"Україна потребує важкого озброєння, щоб утримувати ініціативу та протистояти Росії, яка готується відновити свою військову силу. Найважчі бої ще попереду", - сказав Певкур, за словами якого для Естонії важливо показати приклад і мотивувати тим самим інших союзників надавати допомогу Україні.

В уряді зазначили, що військова допомога Києву не знижує обороноздатність Естонії, і пожертвувані Україні гармати найближчим часом замінять корейські самохідні артустановки K9. Крім того, безпека забезпечує присутність союзників, зокрема нещодавно розміщені тут американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Зазначається, що раніше Естонія надавала Україні, зокрема, ПТРК Javelin, гаубиці, протитанкові міни та гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, медичне приладдя, засоби індивідуального захисту та сухпайки. Спільно з Німеччиною Естонія направила Україні два польові шпиталі та медичне приладдя вартістю близько 15 млн євро. Третій польовий госпіталь Естонія пожертвує спільно з Нідерландами та Норвегією, які виділили з цією метою 7,8 млн євро.

Естонія буде просити компенсацію понесених витрат з Європейського фонду світу.

Нагадаємо, Пентагон планує змінити динаміку війни в Україні без танків Abrams. Зокрема, в Пентагоні аргументують, що це дуже дорогий танк і управління ним важко освоїти.

Сьогодні, 19 січня, Україна вчергове закликала партнерів надати ЗСУ танки Leopard для боротьби з ворогом. Війська РФ продовжують наступальні дії на сході України, а Кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій.