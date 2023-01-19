​Данія передасть Збройним силам 19 САУ Caesar, – міністр оборони

Данія передасть Україні усі 19 самохідних артилерійських установок Caesar, які вона придбала у Франції.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони Данії з посиланням на міністра оборони Якоба Еллеманн-Єнсена.

Зазначається, що уряд Данії вже провів консультації з парламентом під час засідання Комітету з питань зовнішньої політики.

Міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен привітав рішення парламенту та заявив, що самохідні гаубиці наразі дуже необхідні українським воїнам.

"Це дуже велика і значна допомога. Ми були в постійному контакті з українцями щодо артилерії Caesar, і я радий, що тепер ми отримали широку підтримку данського парламенту, щоб передати її на боротьбу за свободу України", – заявив голова оборонного відомства.

Він додав, що Данії важливо сьогодні знайти баланс між допомогою Україні й продовженням зміцнення своєї оборони для забезпечення безпеки країни.

Передача самохідних гаубиць призведе до затримки у розгортанні 1-ї данської бригади, через що Данія наразі розглядає можливість швидкого набуття нових спроможностей.

Передача гаубиць супроводжуватиметься пакетом навчання та освітніх програм для українців. Данське оборонне відомство придбало 15 артилерійських систем, які були передані у 2020 році, а також ще чотири, постачання яких заплановане на 2023 рік.

Нагадаємо, Франція передала Україні шість гаубиць TRF1 та 18 САУ Caesar.