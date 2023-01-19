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Резніков показав шеврони українських військових підрозділів, які виставили на базі Рамштайн, та анонсував "чудові новини"

"Рамштайн-8 обов’язково принесе чудові новини для українських солдатів із цими шевронами", - заявив міністр.

Резніков показав шеврони українських військових підрозділів, які виставили на базі Рамштайн, та анонсував "чудові новини"
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив фото виставлених на базі Рамштайн шевронів українських військових підрозділів.

Міністр опублікував світлину у своєму твітері.

Резніков додав, що це є "ще одним доказом кроків України до інтеграції до НАТО" і запевнив, що "Рамштайн-8 обов’язково принесе чудові новини для українських солдатів із цими шевронами".

Фото: Twitter/Oleksii Reznikov

Нагадаємо, 20 січня відбудеться зустріч партнерів з оборони України у форматі "Рамштайн". США заохочуватимуть партнерів по НАТО надати Україні додаткові системи ППО і бронетехніку.

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