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Міноборони США просить свої війська в Південній Кореї поділитися обладнанням з Україною

У Міноборони Південної Кореї повідомили, що тісно співпрацюють і координують свої дії зі Сполученими Штатами для підтримки стану готовності.

Міноборони США просить свої війська в Південній Кореї поділитися обладнанням з Україною
Фото: defense.gov

Міністерство оборони США звернулося до своїх військ, які дислокуються в Південній Кореї, з проханням надати обладнання для допомоги Україні, повідомляє Reuters.

У країні перебуває орієнтовно 28,5 тисячі американських військових.

"Це ніяк не вплине на наші операції і нашу здатність виконувати нашу непохитну прихильність до захисту нашого союзника, Республіки Корея", - заявив офіційний представник Збройних сил США в Кореї полковник Ісаак Тейлор.

Про те, які типи та обсяг обладнання мають передати Україні чи вже передали, не відомо.

У Міноборони Південної Кореї повідомили, що тісно співпрацюють і координують свої дії зі США для підтримки стану готовності.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Пентагон використовує величезні, але маловідомі запаси американських боєприпасів в Ізраїлі, щоб допомогти задовольнити гостру потребу України в артилерійських снарядах під час війни з Росією.

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