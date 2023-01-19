На Херсонщині двоє братів підірвались на міні, один з них загинув

Медики докладають усіх зусиль, щоб зберегти життя другого постраждалого.

Сьогодні, 19 січня, в одному з населених пунктів деокупованої Милівської громади Бериславського району Херсонської області двоє чоловіків підірвались на міні.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Під час збирання гільз та металевих фрагментів боєприпасів на колишніх позиціях російських військових на протипіхотній осколковій міні підірвалися 35-річні брати-двійнята.

Одного постраждалого, котрого посікло осколками, привезли у пункт дислокації поліції, де йому надали першу домедичну допомогу.

Другий отримав травматичну ампутацію руки і ноги, чисельні осколкові поранення грудної клітини, живота та пахової області. Поліцейські поїхали надати йому допомогу, і відправити до лікарні. На жаль, врятувати йому життя не вдалось.

Поліцейські оточили місце, де сталась трагедія, та вилучили фрагменти вибухового пристрою - попередньо, протипіхотної осколкової міни.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.438 “Порушення законів та звичаїв війни” Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, найбільш небезпечною зі щільності замінування на деокупованій Україні залишається територія Херсонської області та самого обласного центру.