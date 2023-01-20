9 країн Європи зобов’язалися підтримувати Україну зброєю, яка допоможе вигнати російські війська

Уряд Великобританії опублікував спільну заяву міністрів оборони та представників дев’яти європейських країн за підсумками зустрічі в Таллінні.

Данія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Великобританія та Нідерланди пообіцяли подальшу військову підтримку Україні, яка допоможе силам перейти від “опору до вигнання російських військ”.

“Ми визнаємо, що спроможність України витіснити Росію зі своєї території є такою ж важливою, як і спроможність захистити те, що вони вже мають. Разом ми продовжуватимемо підтримувати Україну в переході від опору до витіснення російських військ з української землі”, – йдеться у заяві.

Міністри гарантують, що глобальна військова підтримка є максимально стратегічною та скоординованою.

“Новий рівень необхідної бойової потужності досягається лише за рахунок комбінації ескадрилій основних бойових танків, засобів протиповітряної та протиракетної оборони, які діють разом з дивізіонними артилерійськими угрупованнями, а також подальшого глибокого прицільного вогню, що дозволяє вражати російські логістичні та командні вузли”, – йдеться у заяві.

Підписанти зобов'язуєються колективно добиватися доставки безпрецедентної кількості допомоги, включно з основними бойовими танками, важкою артилерією, засобами протиповітряної оборони, боєприпасами та бойовими машинами піхоти для оборони України.

“Ця суттєва допомога Україні надходить із наших власних національних запасів та ресурсів, що свідчить про взаємне розуміння серйозності ситуації та наше зобов’язання терміново збільшити та прискорити підтримку України. Зробивши цю “Талінську обіцянку”, ми вирушимо завтра, 20 січня, на нараду Групи оборони України в Рамштайні і закликаємо інших союзників і партнерів наслідувати цей приклад і якнайшвидше надати свої власні заплановані пакети підтримки, щоб забезпечити українську перемогу на полі бою в 2023 році”, – додали міністри.

Перелік допомоги по країнах

Данія

Данія продовжує військову та громадянську підтримку України. Данія також продовжить навчання українських військовослужбовців, включно з програмою навчання українських новобранців під керівництвом Великобританії. Данія пожертвувала чи профінансувала військову допомогу на суму близько 600 мільйонів євро. Допомога зброєю та військова підтримка триватимуть у тісній співпраці з союзниками та відповідно до потреб України.

Чеська Республіка

Чехія продовжуватиме надавати підтримку Україні через постачання військової техніки, завжди у тісній співпраці з нашими партнерами та відповідно до потреб України. Країна працює з її оборонною промисловістю над збільшенням виробничих потужностей, щоб надавати ще більшу підтримку, особливо щодо виробництва великокаліберних боєприпасів, гаубиць та БТР. Ключовим компонентом вкладу чехів буде технічне обслуговування вже поставленого обладнання.

Естонія

Естонський пакет складається з десятків 155-мм гаубиць FH-70 і 122-мм гаубиць Д-30, тисячі 155-мм артилерійських боєприпасів, машин підтримки артилерійських підрозділів, сотень протитанкових гранатометів Carl-Gustaf, його загальна вартість становить близько 113 мільйонів євро. Крім того, у 2023 році Естонія і далі проводитиме як базову, так і спеціальну підготовку сотень військовослужбовців Збройних Сил України.

Латвія

Латвія готує нову допопомогу з додатковими десятками переносних зенітно-ракетних комплексів (Stinger) і додатковими засобами протиповітряної оборони, двома вертольотами М-17, десятками кулеметів з боєприпасами, декількома десятками БПЛА та запчастинами для гаубиць М109. Латвія також інвестує значні кошти в підготовку українських військових. У 2023 році Латвія планує тренувати близько 2000 українських військових за різними програмами, починаючи від початкової піхотної підготовки до спеціалізованих курсів.

Литва

Новий смертоносний пакет підтримки Литви складається з десятків зенітних установок L-70 з десятками тисяч боєприпасів і двох вертольотів Мі-8 загальною вартістю заміни приблизно 85 мільйонів євро. Ще цього країна інвестує 40 мільйонів євро на підтримку українських військових, що буде включати антидрони, оптику, термовізуальні прилади та дрони. Крім того, 2 мільйони євро будуть перераховані до Міжнародного фонду Великобританії для фінансування проєктів з придбання важкого озброєння, такого як артилерійські системи та боєприпаси, платформи прямого вогню або бойові броньовані машини. Загальна вартість майбутнього летального пакету підтримки Литви становить 125 мільйонів євро.

Польща

Польща продовжуватиме надавати Україні військову та гуманітарну допомогу стільки, скільки буде необхідно. Новий польський пакет складається із зенітних установок С-60 із 70 тисячами боєприпасів. Польща вже передала 42 бойові машини піхоти разом із навчальними пакетами для двох механізованих батальйонів. Крім того, Польща продовжує поставки 155-мм гаубиць КРАБ і постачає Україні різні види боєприпасів. Також постійно проводиться медична та інженерна підготовка. Крім того, Польща готова передати роту танків Leopard 2 з 1000 боєприпасами. До цього буде створено ширшу коаліцію донорів танків Leopard 2.

Словаччина

Окрім уже наданого важкого обладнання, Словаччина продовжуватиме інтенсивні обговорення з членами Альянсу щодо можливостей розблокування додаткового обладнання для допомоги Україні. Зараз зусилля зосереджені на можливостях, пов’язаних з основними бойовими танками, бойовими машинами піхоти, системами протиповітряної оборони, а також на збільшенні виробництва гаубиць, обладнання для розмінування та боєприпасів. Конкретні деталі будуть розроблені вчасно на основі постійного обміну інформацією з членами Альянсу та партнерами. Словаччина продовжить навчання українських військових і розширить навчання відповідно до потреб України.

Великобританія

Пришвидшений пакет Сполученого Королівства складається з ескадрильї танків Challenger 2 з броньованими евакуаційними та ремонтними машинами; САУ AS90 калібру 155 мм, зберігаючи зобов’язання щодо Естонії; ще сотні броньованих і захищених машин; пакету маневрів, включно з можливістю прориву мінних полів і мостів; ще десятків безпілотних авіаційних систем для підтримки української артилерії; ще 100 тис. артилерійських снарядів; сотень складніших ракет, включно з ракетами GMLRS, ракетами ППО Starstreak і ракетами ППО середньої дальності; 600 протитанковами боєприпасами Brimstone; комплектом запчастин для ремонту до сотні українських танків та БМП.

Пакет додатково доповнюється продовженням базового навчання та підготовки молодшого керівництва ЗСУ у Великобританії з 9 міжнародними партнерами. Метою навчання є підготовка ще близько 20 000 військовослужбовців ЗСУ у 2023 році. Велика Британія також координує Міжнародний фонд для України, який разом із партнерами залучив майже 600 мільйонів фунтів стерлінгів. Про перший пакет підтримки від фонду буде оголошено найближчим часом.

Нагадаємо, 19 січня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 млрд доларів. Пакет включає, зокрема, системи ППО Avenger, бойові машини Bradley, сотні бронемашин, ракети для комплексів NASAMS та боєприпаси.