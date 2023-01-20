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У британському уряді розповіли про про склад “пришвидшеного” пакету допомоги для України

До нього входять, зокрема, танки Challenger-2, самохідні артилерійські установки AS90, бронемашини та артснаряди.

У британському уряді розповіли про про склад “пришвидшеного” пакету допомоги для України
Самохідна артилерійська установка AS90, ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

У Міністерстві оборони Великобританії розповіли про склад “пришвидшеного” безпекового пакету допомоги для України.

До нього входять, зокрема, танки Challenger-2, самохідні артилерійські установки AS90, бронемашини та артснаряди.

Склад допомоги:

  • ескадрилья танків Challenger-2 з броньованими евакуаційними та ремонтними машинами; 
  • 155-мм самохідна артилерійська установка AS90 (країна зберігає водночас зобов’язання щодо Естонії); 
  • сотні броньованих і захищених машин; 
  • пакет маневрів, включно з можливістю прориву мінних полів і мостів; 
  • десятки безпілотних авіаційних систем для підтримки української артилерії; 
  • 100 тисяч артилерійських снарядів; 
  • сотні складніших ракет, включно з ракетами GMLRS, ракетами ППО Starstreak і ракетами ППО середньої дальності; 
  • 600 протитанкових боєприпасів Brimstone;
  • комплект запчастин для ремонту для сотні українських танків та БМП.

В уряді також нагадали, що Велика Британія координує Міжнародний фонд для України, який разом із партнерами залучив майже 600 мільйонів фунтів стерлінгів. Про перший пакет підтримки від фонду буде оголошено незабаром.

Нагадаємо, у 2023 році військову підготовку у Великобританії пройдуть ще 19 200 українців.

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