“Укрнафта” планує розпочати буріння одразу шести свердловин у 2024 році

Вже у цьому році планується побудувати одну нову свердловину та провести підготовчі роботи.

Найбільша нафтовидобувна компанія країни “Укрнафта” планує побудувати нову свердловину та провести підготовчі роботи, щоб розпочати буріння одразу шести свердловин у 2024 році.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Укрнафта” завершила капітальний ремонт свердловини з переходом на вищезалягаючий горизонт родовища на сході Україні. Зараз спеціалісти компанії проводять комплекс досліджень, щоб встановити параметри проведення дослідної експлуатації. Ця робота займе кілька тижнів”, - йдеться в повідомленні.

При цьому компанія вже має перші результати: за попередніми даними, плановий добовий дебіт свердловини може складати близько 32 тонн рідких вуглеводнів та 17 тисяч кубічних метрів газу.

Також цьогоріч компанія планує здійснити будівництво нової свердловини та провести підготовчі роботи, щоб розпочати буріння одразу шести свердловин у 2024 році.

Всі заходи проводяться в межах родовищ, які вже експлуатуються. Це дозволить втримати і частково наростити темпи видобутку.

Наразі “Укрнафта” проводить стратегічну оцінку існуючих запасів і планує отримати нові ліцензійні площі.

Нагадаємо, в кінці 2022 року “Укрнафта” оголосила про свої плани продавати на своїх АЗС винятково українські товари. Компанія хоче ініціювати додаткові можливості для українських виробників.

7 листопада 202 року українська влада оголосила про націоналізацію низки підприємств, які забезпечуватимуть нагальні потреби ЗСУ і інші аспекти сектору оборони. До переліку увійшла і компанія “Укрнафта”, співвласником якої є олігарх Ігор Коломойський.

Сам олігарх відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”.

9 листопада 2022 року ПАТ "Укрнафта" заявила про блокування свого центрального офісу озброєними людьми, а на Кременчуцькому НПЗ, емітентом якого є “Укрнафта”, СБУ провела обшуки.

Детальніше про націоналізацію підприємств читайте у матеріалі “Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану”.

Зазначимо також, що у вересні минулого року детективи НАБУ провели обшуки у Коломойського у справі заволодіння майном і коштами "Укрнафти" на майже 13 млрд грн у цінах 2015 року. Крім того, у публічній площині з'явилася інформація про позбавлення бізнесмена українського громадянства. Офіційно це наразі не підтверджено.