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Окупанти інвентаризують майно підприємців на ТОТ для “націоналізації”, – Маляр

Росіяни посилюють тиск на жителів окупованих територій.

Окупанти інвентаризують майно підприємців на ТОТ для “націоналізації”, – Маляр
Фото: Анна Стешенко

Населення тимчасово окупованих територій України надалі потерпає від злочинних дій російських окупаційних адміністрацій.

Про це повідомляє у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Проводиться інвентаризація рухомого та нерухомого майна приватних підприємств з метою подальшої так званої “націоналізації””, – розповіла вона.

При цьому загарбники вважають достатньою підставою для захоплення підприємства невідповідність документів на право власності новим зразкам, оформленим за російським законодавством.

 

Нагадаємо, росіяни закрили виїзд з окупованого Мелітополя. Місцеві жителі зникають після депортації. 

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