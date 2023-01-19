Окупанти інвентаризують майно підприємців на ТОТ для “націоналізації”, – Маляр

Населення тимчасово окупованих територій України надалі потерпає від злочинних дій російських окупаційних адміністрацій.

Про це повідомляє у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Проводиться інвентаризація рухомого та нерухомого майна приватних підприємств з метою подальшої так званої “націоналізації””, – розповіла вона.

При цьому загарбники вважають достатньою підставою для захоплення підприємства невідповідність документів на право власності новим зразкам, оформленим за російським законодавством.

Нагадаємо, росіяни закрили виїзд з окупованого Мелітополя. Місцеві жителі зникають після депортації.