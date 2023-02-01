У середу в Україні падатиме невеликий сніг, місцями з дощем

На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.

У середу, 1 лютого в Україні падатиме невеликий сніг, місцями з дощем.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На Закарпатті помірні опади, лише у південній частині без істотних опадів.

На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, в південній частині та на Закарпатті 1-6° тепла.

В Карпатах помірний сніг, температура 4-9° морозу.

У Київській області стовпчики термометрів покажуть від 2° морозу до 3° тепла; у Києві – 0-2° тепла.

Нагадаємо, згідно з результатам дослідження, опублікованого у журналі “Proceedings of the National Academy of Sciences”, навіть при значному скороченні забруднення світ, наймовірніше, подолає узгоджений на міжнародному рівні поріг зміни клімату приблизно через десять років.