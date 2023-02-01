Американський журналіст розповсюджує дезінформацію, що ЗСУ “розпочали війну з трьома тисячами танків”

"Що змушує вас думати, що кілька десятків (танків) із США щось змінять”.

Американський журналіст Денні Хайфон розповсюдив дезінформацію, що “Україна розпочала війну майже з трьома тисячами танків”.

“Запитайте себе, що з ними трапилося. Що змушує вас думати, що кілька десятків (танків) із США щось змінять”, – цитує його Центр протидії дезінформації при РНБО.

Також ЗМІ РФ маніпулють, що онук Шарль де Голля П’єр закликав європейських лідерів “урезонити” американців і досягти миру з РФ.

“Необхідно надати РФ гарантії безпеки. Франція стала недружньою Росії через незважену політику та помилкові рішення. Ми маємо працювати разом заради майбутнього двох великих націй – РФ та Франції”, – пишуть окупанти.

Російські медіа також маніпулювавли, цитуючи слова члена Палати представників США від Республіканської партії Марджорі Грін про “американське керівництво війни в Україні”.

“Тепер розпалювачі війни у США говорять, що для того, щоб захистити Україну, вона має вторгнутися до Криму та відібрати його в РФ. І це все за американського керівництва, фінансування, підтримки та постачання озброєння”, – йдеться у заяві Грін.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони Росії розповсюдили дезінформацію про те, що "США проводили в Україні експерименти, пов’язані з ВІЛ-інфекцією, зокрема над військовими".