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Американський журналіст розповсюджує дезінформацію, що ЗСУ “розпочали війну з трьома тисячами танків”

"Що змушує вас думати, що кілька десятків (танків) із США щось змінять”.

Американський журналіст розповсюджує дезінформацію, що ЗСУ “розпочали війну з трьома тисячами танків”

Американський журналіст Денні Хайфон розповсюдив дезінформацію, що “Україна розпочала війну майже з трьома тисячами танків”. 

“Запитайте себе, що з ними трапилося. Що змушує вас думати, що кілька десятків (танків) із США щось змінять”, –  цитує його Центр протидії дезінформації при РНБО

Також ЗМІ РФ маніпулють, що онук Шарль де Голля П’єр закликав європейських лідерів “урезонити” американців і досягти миру з РФ.

“Необхідно надати РФ гарантії безпеки. Франція стала недружньою Росії через незважену політику та помилкові рішення. Ми маємо працювати разом заради майбутнього двох великих націй – РФ та Франції”, –  пишуть окупанти. 

Російські медіа також маніпулювавли, цитуючи слова члена Палати представників США від Республіканської партії Марджорі Грін про “американське керівництво війни в Україні”.

“Тепер розпалювачі війни у США говорять, що для того, щоб захистити Україну, вона має вторгнутися до Криму та відібрати його в РФ. І це все за американського керівництва, фінансування, підтримки та постачання озброєння”, – йдеться у заяві Грін.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони Росії розповсюдили дезінформацію про те, що "США проводили в Україні експерименти, пов’язані з ВІЛ-інфекцією, зокрема над військовими".

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