Головне за день. Вівторок, 31 січня

Сьогодні, 31 січня, на всій території України тричі оголошували повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що причина – зльоти російських винищувачів МіГ-31К.

"Вони (оголошення про повітряну тривогу -ред.) були масштабними за географією, але не такими довготривалими, як ми зазвичай очікуємо після зльотів МіГ-31К, які є носіями ракет «Кинджал». Тому і оголошуються повітряні тривоги, коли злітає цей тип літака. Те, що вони не були тривалими, говорить про те, що це звичайні тренувальні польоти", – розповів речник Повітряних силах ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, ці навчальні польоти можуть здійснюватися з метою тиску на Україну і Європу.

У першій хвилі допомоги від союзників Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків, заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Наразі, за його словами, танкова коаліція налічує 12 учасників. Проте ще зарано називати всі країни коаліції та їхні практичні внески, адже деякі з них ще мають ухвалити формальні рішення.

"Можу лише відзначити, що у першій хвилі внесків Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Це Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. І дуже розраховуємо на Leclerc", – зазначив Кулеба.

Він додав, що Україна продовжує працювати як над розширенням складу танкової коаліції, так і над збільшенням внесків вже заявленими учасниками.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони України поточної доби завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та 2 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 9 районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

Російські окупанти завдали трьох авіаційних та трьох ракетних ударів, а також здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у Харківській, Донецькій та Херсонській областях.

Ворог продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках обороняє раніше захоплені рубежі.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 31 січня – в новині.

Унаслідок артилерійського обстрілу російськими військами Бахмута загинули дві людини, зокрема дванадцятирічний підліток.

"На суцільну руїну перетворили російські окупанти колись затишне місто Бахмут. Вже кілька місяців поспіль окупанти методично й цілеспрямовано гатять по Бахмуту, вбивать його мешканців. Сьогоднішній день, на жаль, не виняток: дві людини загинули внаслідок чергового артобстрілу, який стався кілька годин тому", – повідомив у Telegram голова ОВА Павло Кириленко.

За даними Офісу генпрокурора, ще щонайменше пʼять мирних людей були поранені. Російські снаряди пошкодили аптеку та магазини.

Сполучені Штати Америки не мають жодних свідчень нецільового використання американських коштів в Україні і продовжуватимуть співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.

"У нас немає жодних свідчень того, що кошти США були використані в Україні не за призначенням. Вітаємо постійні зусилля української влади, спрямовані на співпрацю з нами для забезпечення належних гарантій того, що американська допомога дійде до тих, кому вона призначена", – зазначила речниця Міністерства фінансів США Меган Аппер.

Нагадаємо, минулого тижня заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд оголосила, що в Києві перебувають аудитори, які перевіряють цільовість використання фінансової та безпекової допомоги американців.

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З 1 лютого змінюється порядок нарахування грошового забезпечення українським військовим. При цьому розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони із посиланням на спільну заяву Сил безпеки і оборони.

Рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій, та ухвалено задля дотримання принципів справедливості щодо стимулювання воїнів сил безпеки і оборони України.

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Адвокат колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, а також його близькі, повідомили про його переведення до реанімації.

Водночас у клініці "Вівамеді" запевняють, що Саакашвілі перебуває в палаті, як і раніше.

Подробиці – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!