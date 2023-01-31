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Росіяни обстріляли Бахмут з артилерії, дві людини загинули

Також відомо про чотирьох поранених. 

Росіяни обстріляли Бахмут з артилерії, дві людини загинули
Бахмут
Фото: Донецька ОВА

Російські війська обстріляли місто Бахмут з артилерії. В результаті загинули дві людини, зокрема, – неповнолітній хлопець. 

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Павло Кириленко.

"На суцільні руїну перетворили російські окупанти колись затишне місто Бахмут. Вже кілька місяців поспіль окупанти методично й цілеспрямовано гатять по Бахмуту, вбивать його мешканців. Сьогоднішній день, на жаль, не виняток: дві людини загинули внаслідок чергового артобстрілу, який стався кілька годин тому", – написав він.

За даними Офісу генпрокурора, ще щонайменше пʼять мирних людей були поранені. Загиблому підлітку було 12 років. Російські снаряди пошкодили аптеку та магазини.  

"Росіяни рівняють Бахмут із землею, вбиваючи всіх, до кого можуть дотягнутися. Всі воєнні злочини ретельно документуємо. За все будуть відповідати!" – наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним.

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