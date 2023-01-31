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ЗСУ за добу знищили п'ять легкомоторних човнів із ворожими ДРГ, - Генштаб

Росіяни активізували діяльність своїх диверсійно-розвідувальних груп.

ЗСУ за добу знищили п'ять легкомоторних човнів із ворожими ДРГ, - Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: ukrinform.ua

За минулу добу Збройні сили України знищили п'ять легкомоторних човнів із ворожими диверсійно-розвідувальними групами.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Ворог активізував діяльність своїх диверсійно-розвідувальних груп у районі островів у гирлі Дніпра. За останню добу Сили оборони України знищили як мінімум п'ять легкомоторних човнів з такими групами супротивника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 січня сили оборони Таврійського напрямку вразили легкомоторний катер російських окупантів під час спроби висадки ДРГ.

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