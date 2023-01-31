Польща хоче скоротити час навчання на танках Leopard, - ЗМІ

Навчання на Leopard досі займало близько 10 тижнів.

Польща прагне скоротити час навчання на бойових танках Leopard 2 до п’яти тижнів у центрі, де навчатимуть українських солдатів.

Про це повідомляє Reuters.

“Можливо або ймовірно, що навчання екіпажів українських танків Leopard 2 проходитиме у Свентошуві, але не можна виключати й інших місць”, - сказав Якуб Павловський, військовий експерт і заступник головного редактора Defence24.pl.

У навчальному центрі, обладнаному тренажерами, можуть проходити навчання одразу 14 екіпажів, в кожному по чотири людини.

Навчання на Leopard досі займало близько 10 тижнів, але, за словами інструкторів, цей час можна скоротити до п’яти.

Для цього необхідно інтенсифікувати навчання, зокрема шляхом максимального збільшення кількості інструкторів.

Також польські інструктори проводять курси підготовки механіків для озброєння, шасі та обладнання, що супроводжує Leopard.

Нагадаємо, у першій хвилі допомоги від союзників Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків.