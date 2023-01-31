Харчування військових: Резніков доручив здійснити аналіз цін

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що аналіз чинної системи військових закупівель засвідчив як її окремі переваги, так і суттєві недоліки.

Про це Резніков написав у Facebook.

"Аудит показав, що система закупівель і контролю потребує змін. Саме аудит пришвидшив процес реорганізації системи закупівель у тиловому забезпеченні та спричинив кадрові рішення щодо осіб, стосовно доброчесності яких були обґрунтовані сумніви. Ми проводимо очищення одночасно з відсіччю ворогу. Сховатися за війною у корупціонерів не вийде. Я особисто і команда в цілому зробили висновки з історії, яка спричинила суспільний резонанс. Ми не були достатньо відкритими, тому не змогли пояснити результати нашої роботи, які відповідають суспільному запиту. Ми не створили достатніх механізмів, що гарантують довіру. Це помилка, яка буде виправлена", - написав Резніков.

За його словами, аналіз чинної системи закупівель під час активної фази війни засвідчив як окремі переваги, так і суттєві недоліки. Систему слід вдосконалити.

"Проведено дуже змістовні розмови у двох парламентських комітетах, отримано рекомендації народних депутатів. Я підтримав ініціативу депутатів знайти спосіб відкрити частину оборонних закупівель під час війни для належного контролю над публічними фінансами. Ми домовились повернути громадський контроль над закупівлями речового майна, ПММ, харчування з урахуванням обмежень військового стану", - додав Резніков.

Міністр дав доручення здійснити аналіз цін та процесу їхнього формування; зменшити термін контракту з постачальниками; розробити нові підходи, які будуть включати механізми прозорості та підзвітності, переходу до меню (раціонів) зі збереження продуктового різноманіття, публікацію цін, тощо.

"Зараз проводимо перевірку цін по всій номенклатурі. Я буду особисто контролювати виконання цього плану і доповідати громадянському суспільству про прогрес і результати. Крім цього введене внутрішнє правило звірки всіх цін при укладанні контрактів з реєстром Мінекономіки та ринковими цінами; на сайті Міноборони (згодом, коли буде створено таку можливість – і на Prozorro) ми будемо оприлюднювати по факту укладеного контракту: 1) номер і дату укладання (для ідентифікації), 2) ціну за одиницю, 3) посилання на публічні технічні умови закупівлі (на сайті МО або в загальному доступі для ПММ, частково для харчування тощо)", - уточнив міністр.

Резніков також звернувся до Комітету ВРУ з питань національної безпеки і Комітету з питань антикорупційної політики щодо проведення спільної наради стосовно механізмів змін закупівлі, підзвітності та цивільного демократичного контролю. Крім того, він підписав понад 20 запрошень до різних організацій, які спеціалізуються на антикорупційній діяльності, окремих представників ЗМІ, що здійснюють розслідування, та експертів з оборонних реформ з пропозицією провести спільну зустріч.

Нагадаємо, в суботу 21 січня журналісти оприлюднили дані про те, що Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив ціноутворення і наголосив, що Міноборони купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі.

В НАБУ повідомили, що перевіряють інформацію про можливі зловживання. А Президент Володимир Зеленський пообіцяв розібратися із закупівлями для військових.

Резніков пропонує запровадити у ЗСУ уніфіковану систему меню. В основі формування якого будуть одиниці виміру (грам/шт.) та калорії. На його думку, така система допоможе зменшити кількість зловживань.