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На Донеччині знищили 200 ракет до РЗСВ “Град”, - поліція

Найчастіше для обстрілів Донеччини РФ використовувала ракети С-300.

На Донеччині знищили 200 ракет до РЗСВ “Град”, - поліція
Фото: Пресслужба Нацполіції

Сьогодні, 31 січня, представники Нацполіції та ЗСУ знищили у Донецькій області одразу 200 ракет РЗСВ “Град”. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Це одна з наймасштабніших ліквідацій, проведених поліцейськими. Загалом з початку повномасштабної війни поліція знищила близько 3500 боєприпасів”, - йдеться у повідомленні. 

В 2022 році вибухотехніки здійснили понад 1 400 виїздів – найбільше за всі роки війни. 

Поліцейські стикаються також із потужними боєприпасами - авіаційними бомбами, ракетами повітряного та наземного базування.

Найчастіше для обстрілів Донеччини РФ використовувала ракети С-300 – їх було виявлено 167. На другому місці за частотою використання - ракети Х-59, котрими завдано 51 удар.

Оскільки поліція щодня вилучає велику кількість ворожої зброї, контрольовані підриви здійснюють 2-3 рази на тиждень.

Нагадаємо, російські війська обстріляли місто Бахмут з артилерії. В результаті загинули дві людини, зокрема, – неповнолітній хлопець. 

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