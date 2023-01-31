На Донеччині знищили 200 ракет до РЗСВ “Град”, - поліція

Сьогодні, 31 січня, представники Нацполіції та ЗСУ знищили у Донецькій області одразу 200 ракет РЗСВ “Град”.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Це одна з наймасштабніших ліквідацій, проведених поліцейськими. Загалом з початку повномасштабної війни поліція знищила близько 3500 боєприпасів”, - йдеться у повідомленні.

В 2022 році вибухотехніки здійснили понад 1 400 виїздів – найбільше за всі роки війни.

Поліцейські стикаються також із потужними боєприпасами - авіаційними бомбами, ракетами повітряного та наземного базування.

Найчастіше для обстрілів Донеччини РФ використовувала ракети С-300 – їх було виявлено 167. На другому місці за частотою використання - ракети Х-59, котрими завдано 51 удар.

Оскільки поліція щодня вилучає велику кількість ворожої зброї, контрольовані підриви здійснюють 2-3 рази на тиждень.

Нагадаємо, російські війська обстріляли місто Бахмут з артилерії. В результаті загинули дві людини, зокрема, – неповнолітній хлопець.