Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому, – Буданов
Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому, – Буданов
Експосадовець ГПУ Дмитро Сус отримав 9 років тюрми з конфіскацією майна (оновлено)
Експосадовець ГПУ Дмитро Сус отримав 9 років тюрми з конфіскацією майна (оновлено)
З 1 лютого зміниться порядок нарахування грошового забезпечення українським військовим
З 1 лютого зміниться порядок нарахування грошового забезпечення українським військовим
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Заборона на виїзд депутаткам і чиновницям: pro et contra
Заборона на виїзд депутаткам і чиновницям: pro et contra
Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну
Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві вибухнув самогонний апарат

Від вибуху у квартирі повилітали вікна.

У Києві вибухнув самогонний апарат
Фото: Пресслужба Патрульної поліції Києва

Вдень 31 січня у багатоповерхівці на вул. Райдужній в Києві стався сильний вибух, від якого у квартирі вилетіли вікна. 

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.

“За вказаною адресою негайно виїхали патрульні, рятувальники та медики. Обстеживши місце події виявилось, що вибухнув самогонний апарат в одній з квартир”, - повідомили в патрульній поліції.

Зазначається, що внаслідок вибуху 56-річний чоловік отримав опіки, його шпиталізували до лікарні.

Обставини події встановлюватимуть слідчі.

У поліції нагадали, що за виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення передбачена адміністративна відповідальність.

Нагадаємо, внаслідок вибуху газового балона у приміщенні з приготування фастфуду в Києві постраждало п'ять осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також