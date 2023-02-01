У Києві вибухнув самогонний апарат

Від вибуху у квартирі повилітали вікна.

Вдень 31 січня у багатоповерхівці на вул. Райдужній в Києві стався сильний вибух, від якого у квартирі вилетіли вікна.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.

“За вказаною адресою негайно виїхали патрульні, рятувальники та медики. Обстеживши місце події виявилось, що вибухнув самогонний апарат в одній з квартир”, - повідомили в патрульній поліції.

Зазначається, що внаслідок вибуху 56-річний чоловік отримав опіки, його шпиталізували до лікарні.

Обставини події встановлюватимуть слідчі.

У поліції нагадали, що за виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення передбачена адміністративна відповідальність.

Нагадаємо, внаслідок вибуху газового балона у приміщенні з приготування фастфуду в Києві постраждало п'ять осіб.