Через шторм росіяни зменшили корабельне угруповання у Чорному морі

Росіяни не відмовилися від планів завдати ракетні удари по Україні, проте через шторм у Чорному морі зменшили корабельне угруповання до 5 одиниць.

Про це речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону.

“Ми продовжуємо говорити про те, що ворог не відмовився від планів потужних масованих ракетних ударів або поодиноких ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Але наразі до його планів втрутилася суттєво погода. І шторм настільки сильний — 5-6 балів, для Чорного моря це дійсно потужний шторм, що їм довелося позаводити ракетоносії на базу, корабельне угруповання ворога в Чорному морі зменшено критично - до 5 одиниць. Це, зокрема, судна забезпечення і розвідники — ті, що залишилися ще в Чорному морі, але продовжується процес повернення на базу, оскільки дійсно вітер дуже сильний, хвилі потужні”, - сказала Гуменюк.

За її словами, “в Азовському морі взагалі при штормі 2-3 бали, це для нього вже теж дуже багато, немає жодної одиниці на службі”.

“Тобто погода суттєво втрутилася в плани ворога. Але ми спостерігаємо продовження розвідувальної діяльності. Зокрема і вчорашні повітряні тривоги по всій території України, пов’язані з авіаційним розвідником, говорять про те, що ворог, долучаючи МІГи, намагається вивідати нашу протиповітряну оборону. Все ж таки вони продовжують її тестувати”, - додала Гуменюк.

Нагадаємо, що станом на 4 лютого у Чорному морі не було носіїв крилатих ракет "Калібр".