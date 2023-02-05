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У частині Києва відбуваються стабілізаційні відключення світла

А у двох районах Київщини сталася аварія.

У частині Києва відбуваються стабілізаційні відключення світла
Фото: EPA

У Києві та Київській області запровадили стабілізаційні відключення електрики.

Про це повідомляє компанія ДТЕК.

Електропостачання обмежили в частині Голосіївського, Соломʼянського та Печерського районів, а також Лівого берега столиці. В області обмеження діятимуть у Києво-Святошинському районі.

Такі кроки дозволять уникнути аварій через перевантаження обладнання. У Фастівському та Васильківському районах Київщини через аварію теж тимчасово немає світла.

Нагадаємо, що зранку 4 лютого сталася масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго. Одеса та частина Одеського району були тимчасово знеструмлені.

4 лютого на позачерговому засіданні уряду очільник Кабміну Денис Шмигаль доручив утворити штаб, який займатиметься подоланням наслідків масштабної енергоаварії в Одесі.

Ввечері 4 лютого критична інфраструктура Одеси була підключена до енергопостачання.

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