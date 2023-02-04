9 лютого на Хмельниччині не вимикатимуть світло

Результати замірів будуть використовуватися для визначення ліміту для області.

9 лютого у Хмельницькій області будуть проведені режимні заміри споживання електрики. Через це в області не вимикатимуть світло.

Про це повідомляє АТ "Хмельницькобленерго".

Енергетики усю добу фіксуватимуть необхідну потребу електричного навантаження на область. Відповідно погодинних відключень та інших обмежень у цей день не буде.

Надалі результати вимірів будуть використовуватися для визначення ліміту для області.

"У випадку повторних масованих атак на об’єкти критичної інфраструктури та, відповідно, суттєвого зростання дефіциту електричної потужності – режимні заміри можуть бути перенесені", - зазначається у дописі.

Нагадаємо, зранку 4 лютого сталася масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго. Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені.

Масштабна аварія на підстанції, яка заживлює Одесу, сталася через вихід з ладу обладнання, яке неодноразово відновлювали після ракетних атак росіян.

Очільник Кабміну Денис Шмигаль доручив утворити штаб, який займатиметься подоланням наслідків масштабної енергоаварії в Одесі.