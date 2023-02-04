В уряді Німеччини підтвердили рішення продати Україні 88 танків Leopard 1 (оновлено)
В уряді Німеччини підтвердили рішення продати Україні 88 танків Leopard 1 (оновлено)
​Січень 2023-го. Клінч
​Січень 2023-го. Клінч
Ультраправі республіканці Палати представників США виступили проти допомоги Україні
Ультраправі республіканці Палати представників США виступили проти допомоги Україні
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
США надішлють Україні наземні бомби Boeing GPS, але їх зможуть доставити через місяці, – Bloomberg
США надішлють Україні наземні бомби Boeing GPS, але їх зможуть доставити через місяці, – Bloomberg
Арахамія анонсував нові чистки у парламенті: "Мінус два мандата" і назвав прізвища (оновлення)
Арахамія анонсував нові чистки у парламенті: "Мінус два мандата" і назвав прізвища (оновлення)
МВС розпочало формування штурмових бригад “Гвардія наступу”
МВС розпочало формування штурмових бригад “Гвардія наступу”
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
ГоловнаСуспільствоВійна

9 лютого на Хмельниччині не вимикатимуть світло

Результати замірів будуть використовуватися для визначення ліміту для області.

9 лютого на Хмельниччині не вимикатимуть світло
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

9 лютого у Хмельницькій області будуть проведені режимні заміри споживання електрики. Через це в області не вимикатимуть світло.

Про це повідомляє АТ "Хмельницькобленерго".

Енергетики усю добу фіксуватимуть необхідну потребу електричного навантаження на область. Відповідно погодинних відключень та інших обмежень у цей день не буде.

Надалі результати вимірів будуть використовуватися для визначення ліміту для області.

"У випадку повторних масованих атак на об’єкти критичної інфраструктури та, відповідно, суттєвого зростання дефіциту електричної потужності – режимні заміри можуть бути перенесені", - зазначається у дописі. 

Нагадаємо, зранку 4 лютого сталася масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго. Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені.

Масштабна аварія на підстанції, яка заживлює Одесу, сталася через вихід з ладу обладнання, яке неодноразово відновлювали після ракетних атак росіян.

Очільник Кабміну Денис Шмигаль доручив утворити штаб, який займатиметься подоланням наслідків масштабної енергоаварії в Одесі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також