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Масштабна енергетична аварія: в Одесі критичну інфраструктуру підключили до енергопостачання

При цьому відпрацьовується можливість перепідключення критичної інфраструктури на автономні джерела, щоб звільнити потужність для звичайних споживачів.

Масштабна енергетична аварія: в Одесі критичну інфраструктуру підключили до енергопостачання
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Чернігівської ОВА

Критична інфраструктура Одеси, знеструмлена внаслідок масштабних аварій у мережах внаслідок загоряння важливого обладнання в п'ятницю ввечері і суботу вранці, підключена до енергопостачання.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Зараз заживлена критична інфраструктура міста, зокрема системи водопостачання, водовідведення, теплозабезпечення", – сказав на брифінгу в медіа-центрі Одеси голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, "Укренерго" разом з мережевим оператором "ДТЕК Одеські електромережі", Міненерго, ДСНС, іншими службами відпрацьовує можливість перепідключення критичної інфраструктури на автономні джерела. 

Таким чином планується звільнити потужність, яку можна буде передати звичайним споживачам в місті й області.

Нагадаємо, сьогодні, 4 лютого, на позачерговому засіданні уряду очільник Кабміну Денис Шмигаль доручив утворити цілодобовий штаб на чолі з міністром енергетики, за участі в. о. міністра внутрішніх справ, голів ДСНС та ОВА, керівника «Укренерго», представників Мінінфраструктури, який займатиметься подоланням наслідків масштабної енергоаварії в Одесі.

Зранку 4 лютого сталася масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго. Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені.

Масштабна аварія на підстанції, яка заживлює Одесу, сталася через вихід з ладу обладнання, яке неодноразово відновлювали після ракетних атак росіян.

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