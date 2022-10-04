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Кількість жертв урагану “Ян” у Флориді зросла до 81

Їх може бути більше.

Кількість жертв урагану “Ян” у Флориді зросла до 81
Фото: ЕРА/UPG

Поки Флорида продовжує боротися з руйнівними наслідками урагану “Ян”, кількість загиблих унаслідок негоди в американському штаті зростає.

Про це пише The Guardian.

Підтверджено, що загинула понад 81 людина, і очікується, що жертв буде ще більше. 

Екіпажі рятувальників, які працюють іноді по 20 годин, досі прочісують уламки, а повені тривають у багатьох частинах штату.

Флорида мобілізувала щонайменше 5200 військовослужбовців національної гвардії. 

“Використовуючи повітряні човни і гелікоптери, ці війська, берегова охорона США та місцеві пожежні, поліцейські та пошуково-рятувальні служби обшукують постраждалі райони в пошуках тих, хто вижив, хоча їхні зусилля сповільнюються через відсутність електрики, мобільного зв’язку та інфраструктури”, – зазначає видання.

Фото: ЕРА/UPG
Після того, як ураган завдав руйнувань на Кубі, минулої середи, 28 вересня, він налетів на південний захід Флориди як потужний шторм 4 категорії. Тисячі жителів Флориди евакуювалися або шукали притулку. 

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