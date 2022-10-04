Їх може бути більше.

Поки Флорида продовжує боротися з руйнівними наслідками урагану “Ян”, кількість загиблих унаслідок негоди в американському штаті зростає.

Про це пише The Guardian.

Підтверджено, що загинула понад 81 людина, і очікується, що жертв буде ще більше.

Екіпажі рятувальників, які працюють іноді по 20 годин, досі прочісують уламки, а повені тривають у багатьох частинах штату.

Флорида мобілізувала щонайменше 5200 військовослужбовців національної гвардії.

“Використовуючи повітряні човни і гелікоптери, ці війська, берегова охорона США та місцеві пожежні, поліцейські та пошуково-рятувальні служби обшукують постраждалі райони в пошуках тих, хто вижив, хоча їхні зусилля сповільнюються через відсутність електрики, мобільного зв’язку та інфраструктури”, – зазначає видання.