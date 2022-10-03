Глава Офісу президента Андрій Єрмак у Туреччині зустрівся із Джейком Саліваном

Під час зустрічі із радником президента США з національної безпеки обговорювались останні агресивні дії РФ та актуальні питання двосторонньої співпраці.

Під час робочого візиту до Туреччини Андрій Єрмак провів зустріч із радником Президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це йдеться у повідомленні на Telegram-каналі глави Офісу президента.

Під час зустрічі Єрмак високо оцінив рівень економічної та оборонної підтримки, яку Сполучені Штати надають Україні для протидії повномасштабній російській агресії. Так він відзначив нещодавнє оголошення про черговий пакет безпекової допомоги США на суму 1,1 млрд дол. та підписання президентом Байденом схваленого обома палатами Конгресу США закону про виділення додаткової підтримки нашій державі у розмірі 12,35 млрд дол.

Крім того, обговорювались незаконні псевдореферендуми та рішення, що за ними слідували.

«Рішення Кремля визнати проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях вимагають негайної адекватної реакції світової спільноти. Ми не можемо допустити повторення кримського сценарію. Ми будемо реагувати жорстко і консолідовано», - зазначив керівник Офісу президента.

Також Єрмак поінформував Саллівана про ситуацію на передовій, звернувши увагу на помітне збільшення обстрілів цивільних об’єктів з боку російської армії на фоні успіхів ЗСУ.

Зазначається, що сторони обговорили подальшу безпекову допомогу українській армії.

Глава Офісу наголосив на першочергових потребах сил оборони України, на важливості збільшення підтримки та її швидкого отримання.

Нагадаємо, раніше Джейк Салліван коментуючи подання Україною заявки на вступ до НАТО зазначив, що питання вступу України до блоку має вирішуватися в "інший час", наразі важливішою є "практична підтримка України".

Крім того він зауважив, що ризик ядерного удару був із самого початку агресії росіян і США серйозно сприймали і сприймають ці погрози.