Окупанти дроном-камікадзе вдарили по Кривому Рогу
Окупанти дроном-камікадзе вдарили по Кривому Рогу
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
ГоловнаСуспільствоВійна

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у Туреччині зустрівся із Джейком Саліваном

Під час зустрічі із радником президента США з національної безпеки обговорювались останні агресивні дії РФ та актуальні питання двосторонньої співпраці.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у Туреччині зустрівся із Джейком Саліваном
Фото: Офіс президента

Під час робочого візиту до Туреччини Андрій Єрмак провів зустріч із радником Президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це йдеться у повідомленні на Telegram-каналі глави Офісу президента.

Під час зустрічі Єрмак високо оцінив рівень економічної та оборонної підтримки, яку Сполучені Штати надають Україні для протидії повномасштабній російській агресії. Так він відзначив нещодавнє оголошення про черговий пакет безпекової допомоги США на суму 1,1 млрд дол. та підписання президентом Байденом схваленого обома палатами Конгресу США закону про виділення додаткової підтримки нашій державі у розмірі 12,35 млрд дол.

Крім того, обговорювались незаконні псевдореферендуми та рішення, що за ними слідували.

«Рішення Кремля визнати проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях вимагають негайної адекватної реакції світової спільноти. Ми не можемо допустити повторення кримського сценарію. Ми будемо реагувати жорстко і консолідовано», - зазначив керівник Офісу президента.

Також Єрмак поінформував Саллівана про ситуацію на передовій, звернувши увагу на помітне збільшення обстрілів цивільних об’єктів з боку російської армії на фоні успіхів ЗСУ.

Зазначається, що сторони обговорили подальшу безпекову допомогу українській армії.

Глава Офісу наголосив на першочергових потребах сил оборони України, на важливості збільшення підтримки та її швидкого отримання.

Нагадаємо, раніше Джейк Салліван коментуючи подання Україною заявки на вступ до НАТО зазначив, що питання вступу України до блоку має вирішуватися в "інший час", наразі важливішою є "практична підтримка України".

Крім того він зауважив, що ризик ядерного удару був із самого початку агресії росіян і США серйозно сприймали і сприймають ці погрози.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також