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Росіяни частіше почали залишати позиції та здаватися в полон, - Генштаб

До цього призводить зниження рівня морально-психологічного стану рашистів, а також затримки та зниження рівня обіцяних виплат.

Росіяни частіше почали залишати позиції та здаватися в полон, - Генштаб

Внаслідок успіхів Сил оборони України на окремих напрямках в окупантів знизився рівень морально-психологічного стану і це призвело до масової втечі та здачі в полон.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

До прикладу, перед звільненням Лиману (Донецька область) окремі підрозділи росармії намагалися відійти вглиб тимчасово окупованих територій. 

"Так, 30 вересня, в районі населеного пункту Щастя була виявлена колона із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалось понад 200 військовослужбовців зі складу 2 армійського корпусу російських окупаційних військ", - додали в командуванні.

Крім цього, негативно впливають на росіян затримки та зниження рівня обіцяних виплат за участь у війні в Україні.

Нагадаємо, нещодавно в Генштабі ЗСУ повідомляли, що командування російських окупаційних військ новоприбулих військовослужбовців без підготовки скеровує на доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат – тобто, безпосередньо на лінію зіткнення. Це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців РФ та якість виконання ними обов’язків.

За минулий тиждень нацгвардійці взяли в полон 24 окупантів, знищили російські вертоліт і техніку.

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