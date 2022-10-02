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Зеленський зустрівся і нагородив військовослужбовців Сил територіальної оборони ЗСУ

Щоб гарантувати безпеку громадянам і вибороти незалежність для усіх поколінь, буде забезпечено системну розбудову Сил територіальної оборони, пообіцяв Президент.

Зеленський зустрівся і нагородив військовослужбовців Сил територіальної оборони ЗСУ
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня територіальної оборони зустрівся з військовослужбовцями Сил ТрО ЗСУ і вручив їм державні нагороди.

Про це йдеться на сайті глави держави.

У заході також взяли участь секретар РНБО Олексій Данілов, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра.

Зеленський зазначив, що тероборона демонструє у цій війні всенародний характер українського спротиву.

"Весь народ захищає державу від повномасштабної агресії Російської Федерації: і ті, хто вирішив присвятити життя служінню державі зі зброєю в руках, і ті, хто у своєму житті до 24 лютого здобув різні професії, займався різними справами, але тим не менше взяв у руки зброю і разом зі всіма родами військ Збройних Сил України виганяє загарбників з нашої землі", – сказав Президент.

Він розповів, у яких точках звільняють від російських окупантів українську землю різні підрозділи.

"Харківщину звільняють, зокрема, військові підрозділи тероборони з Поділля та Київщини. За Донеччину, Луганщину, Херсонщину пліч-о-пліч з усіма, з місцевими, воюють дніпропетровці, кияни, закарпатці та вінничани. Нашу рідну Миколаївщину, Запорізьку область обороняють, зокрема, львів’яни та франківці", – розповів Зеленський.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

За його словами, щоб гарантувати безпеку громадянам і вибороти незалежність для усіх поколінь, буде забезпечено системну розбудову Сил територіальної оборони.

"Коли народ озброєний, коли наші люди вміють оборонятися – це найкращий фундамент нашої національної безпеки", – додав глава держави.

Під час церемонії нагородження присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих героїв.

Також командувач Сил територіальної оборони ЗСУ вручив Зеленському пам’ятну табличку з нагоди Дня ТрО.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков у своєму вітанні тероборонцівцям повідомив, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росії до лав Територіальної оборони вступило понад 100 000 осіб.

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