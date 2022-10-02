За 48 годин заявку на вступ України до НАТО підтримали 10 країн блоку, - Подоляк

"Здебільшого це країни, які добре пам'ятають отруйні пазурі ru-імперії".

За дві доби від моменту підписання Президентом України Володимиром Зеленським заявки на вступ України в НАТО підтримали десять країн-членів альянсу.

Про це у своєму Twitter зауважив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк.

"Здебільшого це країни, які добре пам'ятають отруйні пазурі ru-імперії", - додав Подоляк.

Він подякував державам-союзникам за "демонстрацію лідерства й відповідальності".

Нагадаємо, нині президенти 9 країн центральної та східної Європи, що є членами НАТО, зробили спільну заяву щодо спроб Російської Федерації незаконно анексувати території України та заявили про підтримку вступу України до альянсу.

У Вашингтоні наголосили, що підтримують політику "відкритих дверей" в НАТО. Однак рішення про можливий вступ України мають ухвалити всі країни-учасниці блоку.