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За 48 годин заявку на вступ України до НАТО підтримали 10 країн блоку, - Подоляк

"Здебільшого це країни, які добре пам'ятають отруйні пазурі ru-імперії".

За 48 годин заявку на вступ України до НАТО підтримали 10 країн блоку, - Подоляк
Фото: скрін відео

За дві доби від моменту підписання Президентом України Володимиром Зеленським заявки на вступ України в НАТО підтримали десять країн-членів альянсу.

Про це у своєму Twitter зауважив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк.

"Здебільшого це країни, які добре пам'ятають отруйні пазурі ru-імперії", - додав Подоляк.

Він подякував державам-союзникам за "демонстрацію лідерства й відповідальності". 

Нагадаємо, нині президенти 9 країн центральної та східної Європи, що є членами НАТО, зробили спільну заяву щодо спроб Російської Федерації незаконно анексувати території України та заявили про підтримку вступу України до альянсу.

У Вашингтоні наголосили, що підтримують політику "відкритих дверей" в НАТО. Однак рішення про можливий вступ України мають ухвалити всі країни-учасниці блоку.

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