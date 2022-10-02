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Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк

"Ще раз дякуємо міністерству нападу Росії за подарунок. Працюємо далі", - пожартували військові.

Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
Фото: Facebook/Бригада швидкого реагування Національної гвардії України

Бійці Національної гвардії України захопили під Лиманом новий трофей.

Про це йдеться на Facebook-сторінці бригади швидкого реагування НГУ.

"Силами 2-ї роти нашого підрозділу ми захопили новий трофей під Лиманом - модифікація танка т-72б3", - йдеться в повідомленні. 

"Ще раз дякуємо міністерству нападу Росії за подарунок. Працюємо далі", - пожартували військові.

Фото: Facebook/Бригада швидкого реагування Національної гвардії України

Фото: Facebook/Бригада швидкого реагування Національної гвардії України

Нагадаємо, раніше українські захисники на Херсонщині під час дорозвідки виявили покинуту в справному стані та з боєкомплектом російську техніку: 1 танк Т-72Б3, 2 БМП-2, 1 БМД-2К, 1 БТР-Д.

За даними розвідки, під час мобілізації в РФ головну увагу зосередили на підготовці екіпажів танків Т-72Б3.

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