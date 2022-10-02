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Нацгвардійці показали, як знищили боєприпаси росіян

Гвардійці спостерігали за підвезенням та розвантаженням боєприпасів.

Нацгвардійці показали, як знищили боєприпаси росіян
Фото: Скрін з відео

Військовослужбовці Національної гвардії за допомогою дрона знищили склад боєприпасів російських загарбників, який вони сховали у лісосмузі.

Відповідне відео Національна гвардія опублікувала у Facebook.

“Наші спецпризначенці з самого ранку вже знищили невеликий склад боєприпасів, який орки влаштували у лісосмузі. Гвардійці спостерігали за підвезенням та розвантаженням боєприпасів. І після цього скинули із дрона осколкову гранату”, - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські прикордонники захопили БТР та БМП, які, тікаючи, кинули російські загарбники.

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