Він також зауважив, що будь-які інші варіанти «безпекових гарантій» грають на користь Путіна.

Петро Порошенко під час виступу на міжнародній безпековій конференції у Вісбі на острові Ґотланд (Швеція) закликав НАТО почати вступні переговори з Україною. Він зазначив, що зараз Україна є «безпековою парасолькою» для Європи і НАТО, і їй потрібна швидка та рішуча підтримка союзників.

Порошенко також зауважив, що будь-які інші варіанти «безпекових гарантій» грають на користь Путіна, повідомляє "Європейська солідарність".

«Досить говорити про «гарантії безпеки», це абсолютно шкідливий меседж. Коли я став президентом у 2014 році, я взяв групу своїх радників, щоб з’ясувати, як ми можемо використати гарантії безпеки з Будапештського меморандуму. Ніяк! Це лише сигнал про те, як допомогти Путіну уникнути членства України в НАТО», – вважає Порошенко.

«Нам потрібне членство в НАТО. Зеленський зазначив, що це було послання для всього світу і сигнал для українського народу – у нас більше немає іншої альтернативи», – наголосив п’ятий Президент.

Порошенко також нагадав, що рівень підтримки членства в Альянсі серед українців перевищує 75%.

«Нам більше не потрібен План дій щодо членства, нам потрібен початок переговорів щодо членства. Я не вірю в Бухарестську декларацію про відкритість дверей до НАТО. Двері в НАТО для нас закриті. І це несправедливо по відношенню до українського народу, до народів Європи, до народів держав-членів НАТО, тому що тепер Україна є «парасолькою» для НАТО», – констатує Порошенко.

П’ятий Президент закликав союзників по НАТО брати приклад з країн Балтії, які демонструють однозначну підтримку євроатлантичних прагнень України.

«А щодо скептиків – якщо ви не можете сказати «так», будь ласка, мовчіть. Ми робимо все можливе, щоб перед самітом у Вільнюсі ми могли заручитися одностайною підтримкою держав-членів Альянсу», – сказав Порошенко.

«Вільнюс – це дуже щасливе місто для України, тому що у Вільнюсі ми мали завершити ініціативу Східного партнерства щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Цього не відбулося, і тому почалася Революція гідності. Але я зателефонував президенту Литви і попросив привезти мені ручку з Вільнюського саміту Східного партнерства в листопаді 2014 року. І в перший же тиждень, коли мене обрали президентом, я підписав цією ручкою Угоду про асоціацію з Європейським Союзом», – нагадав п’ятий Президент.

«Будь ласка, збережіть ручки до наступного саміту НАТО. Я залишаюся оптимістом – Україна буде в НАТО. Україна буде найкращою армією Європи. Нам потрібна ваша єдність і солідарність з Україною», – резюмував Порошенко.