ЗСУ ліквідували п’ять іранських дронів над Миколаївщиною

Російські окупанти запустили в напрямку Миколаївської області сім дронів-камікадзе Shahed-136. ЗСУ ліквідували п’ять із них.
Про це повідомило у Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.
Згідно з повідомленням, 2 жовтня уночі російські окупаційні війська запустили в напрямку Миколаївщини сім дронів-камікадзе "Shahed-136".
Військовослужбовці зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади із цих семи п’ять знищили.
Нагадаємо, на цьому тижні, з понеділка по п’ятницю, противник 29 разів застосував іранські дрони-камікадзе Shahed 136. В російській армії вони марковані як “Герань-2”.