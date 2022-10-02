ЗСУ ліквідували п’ять іранських дронів над Миколаївщиною

Сьогодні вночі росіяни запустили над регіоном сім дронів-камікадзе.

Уламки іранського безпілотника Shahed-136. В російській армії він маркований як “Герань-2”.

Російські окупанти запустили в напрямку Миколаївської області сім дронів-камікадзе Shahed-136. ЗСУ ліквідували п’ять із них.

Про це повідомило у Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.

Згідно з повідомленням, 2 жовтня уночі російські окупаційні війська запустили в напрямку Миколаївщини сім дронів-камікадзе "Shahed-136".

Військовослужбовці зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади із цих семи п’ять знищили.

Нагадаємо, на цьому тижні, з понеділка по п’ятницю, противник 29 разів застосував іранські дрони-камікадзе Shahed 136. В російській армії вони марковані як “Герань-2”.