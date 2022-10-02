Сьогодні вранці автомобіль зв'язківців "Укртелекому" підірвався на ворожій міні у Сумській області.

Про це повідомив у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"2 жовтня о 8:45 в Охтирському районі на ворожій міні підірвався автомобіль зв'язківців АТ "Укртелеком". Віз з'їхав на узбіччя дороги біля телевежі", – йдеться у повідомленні.

Фото: Дмитро Живицький у Telegram

Зазначається, що в автомобілі перебувало четверо людей, наразі троє у лікарні, а один із них, який був водієм, загинув на місці від отриманих травм.

Фото: Дмитро Живицький у Telegram

"На місці працюють правоохоронці, обставини події з'ясовуються. Охтирський район лишається однією із найбільш замінованих територій на Сумщині", – додав голова ОВА.

Нагадаємо, за добу 1 жовтня ворог двічі обстріляв Сумську область.