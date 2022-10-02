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Учора внаслідок російської агресії загинули вісім українців, – ОП

Поранення отримав 21 цивільний громадянин.

Учора внаслідок російської агресії загинули вісім українців, – ОП
Фото: ОП

Упродовж минулої доби внаслідок російської військової агресії на території України загинули вісім мирних жителів, ще 21 людина зазнала поранень.

Про це повідомили в Офісі президента з посиланням на дані обласних військових адміністрацій.

Згідно з повідомленням, у Донецькій області – троє загиблих, дев‘ять поранених; у Запорізькій – один загиблий, четверо поранених; у Миколаївській – сім поранених; у Харківській – четверо загиблих, один поранений.

 

Нагадаємо, за даними Генштабу, минулої доби противник завдав 4 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 75 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України.

Від ворожих ударів постраждало понад 30 населених пунктів. Серед них – Білогорівка, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Водяне, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Оріхів, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса.

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