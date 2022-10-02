ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк

Українські військові продовжують наступати та просуватися на Півдні України.

Про це розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує 24 канал.

"Ми продовжуємо не тільки бити ворога та "віджимати" у нього техніку, а й витискати його з тих рубежів оборони, які він собі облаштував, думаючи, що залізобетон – це залізобетонно. Ні, земля наша, і будемо виколупувати їх навіть через такі загородження", – наголосила представниця ОК "Південь".

За словами Гуменюк, є інформація, що росіяни вже підтягують щойнонабраних мобілізованих на Південь, однак це завдання для них дуже ускладнене. Річ у тім, що українська сторона тримає під вогневим контролем всі транспортні артерії. І хоч росіяни намагаються якось ремонтувати їх або використовувати альтернативні засоби – катери, баржі, пороми, понтони, фактично їм нічого не вдається.

Відтак, у ворога дійсно відчувається скрута навіть у контексті забезпечення найнеобхіднішим – російським підрозділам то бракує питної води, то немає засобів захисту, то не вистачає боєприпасів. У таких обставинах загарбники не мають ані сил, ані резервів, ані мотивації на наступальні дії. Вони не можуть застосовувати цю тактику, цілком віддають себе контрбатарейній боротьбі та намагаються застосовувати авіацію. Тому, як зауважила речниця ОК "Південь", чим далі росіяни тримаються від ЗСУ, тим їм спокійніше і краще.

"Але все ж таки зосередження сил на правому березі ще досить потужне та велике. Вони здійснюють маневри цими силами, залежно від того, за якими напрямками наші війська вживають активних заходів. Саме тому ми ще раз наголошуємо на потребі дотримання інформаційної тиші, щоб не інформувати окупанта про наші наміри і реалізацію наших планів", – наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, що за даними ОВА, ситуація в Херсоні та області залишається надзвичайно складною. Тривають бойові дії. Ворог обстріляв 5 населених пунктів – Високопілля, Миролюбівку, Зарічне, Осокорівку та Нововознесенське. Є руйнування цивільної інфраструктури та поранені місцеві жителі.