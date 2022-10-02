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Маріупольських учителів зобов'язали провести урок, де треба розповісти дітям, що "Маріуполь завжди був Росією"

Референдум про незалежність України 1991 року росіяни називають "незаконним".

Маріупольських учителів зобов'язали провести урок, де треба розповісти дітям, що "Маріуполь завжди був Росією"
Фото: vgoru.org

3 жовтня у всіх школах Маріуполя вчителі мають провести урок, на якому розповісти дітям, що "Маріуполь завжди був Росією".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він оприлюднив затверджений окупантами текст для педагогів. У ньому, зокрема, йдеться, що референдум про незалежність України в 1991 році "був незаконний".

"Завтра у всіх школах зобов’язали вчителів провести класний час "разговори про важливе". Дітям всіх класів мають розповісти, що Маріуполь завжди був Росією. Проклятий Захід не визнає законний референдум цього разу. А от референдум про незалежність України в 1991 році був незаконний, але його визнали", - обурився радник.

Нагадаємо, після проведення псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях України російські окупанти запустили хвилю фейків у Маріуполі. Рашисти поширюють інформацію про те, що маріупольці будуть вважатися колаборантами в Україні і не зможуть виїхати в європейські країни.

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