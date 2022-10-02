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Військові оприлюднили фото збитого біля Лимана російського бомбардувальника

Він тимчасово базувався у Брянській області.

Військові оприлюднили фото збитого біля Лимана російського бомбардувальника
Фото: Telegram/СтратКом

Біля звільненого від росіян міста Лиман, що на Донеччині, знайшли збитий російський бомбардувальник Су-34 з реєстраційним номером RF 81852, бортовий 09 червоний. 

Фото оприлюднило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"(Бомбардувальник) належав до складу 2-го змішаного авіаполку 21-й авіадивізії, який розташований на аеродромі Шагол в Челябинській області. Тимчасове базування на авіабазі Сеща Брянської області", - розповіли в СтратКомі.

В управлінні також оприлюднили фото бомбардувальника до знищення операторами української протиповітряної оборони.

Фото: Telegram/СтратКом

Фото: Telegram/СтратКом

Фото: Telegram/СтратКом

Фото: Telegram/СтратКом

Нагадаємо, біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк т-72б3

Нині Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові повністю зачистили Лиман від рашистів.

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