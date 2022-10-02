Росіяни обстріляли Сумщину з артилерії та мінометів

Пошкоджено житлові та господарські будинки, відсутнє електропостачання, на щастя, обійшлося без жертв.

Нині в перші половині дня російські окупанти обстріляли Юнаківську громаду на Сумщині.

Про це йдеться на Facebook-сторінці оперативно-тактичного угруповання "Суми" ЗСУ.

"Зафіксовано артилерійський обстріл (17 приходів) та мінометний обстріл (15 приходів) Юнаківської ОТГ, Сумського району з території РФ. Внаслідок обстрілів: осколками та ударною хвилею пошкоджено 5 приватних будинків (вибито вікна, пошкоджені покрівлі, паркани, фасади), знищено сарай (згорів), пошкоджено одне приватне домоволодіння (посічено осколками паркан, фасад, вікна), пошкоджена будівля школи (посічено осколками двері, фасад, вікна)", - розповіли військові.

У населених пунктах відсутнє електропостачання та мобільний зв’язок, також від ворожих обстрілів було пошкоджено лінію електропередач та газопровід.

На щастя, з жителів ОТГ ніхто не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні вранці автомобіль зв'язківців "Укртелекому" підірвався на ворожій міні у Сумській області.

У суботу, 21 вересня рашисти обстріляли Сумську область двічі.