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Франція готова допомогти Україні відновити територіальну цілісність і працювати над новими санкціями, - Макрон Зеленському

Макрон засудив арешт російськими військами гендиректора атомної електростанції.

Франція готова допомогти Україні відновити територіальну цілісність і працювати над новими санкціями, - Макрон Зеленському
Фото: EPA/UPG

Сьогодні відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це йдеться на сайті Єлисейського палацу.

Глави держав обговорили незаконну анексію Росією чотирьох українських областей.

Макрон підтвердив рішучість Франції допомогти Україні відновити повний суверенітет і територіальну цілісність і працювати з європейськими партнерами над новими санкціями.

Також президенти обговорили ситуацію на ЗАЕС.

Макрон засудив арешт російськими військами гендиректора атомної електростанції. Також сторони наголосили на необхідності дозволу ротації українського персоналу, який забезпечує роботу та безпеку об’єктів та виведенні військ РФ з території ЗАЕС.

Як повідомив у своєму Telegram Володимир Зеленський, під час телефонної розмови йшлося також про важливість посилення оборонної підтримки України. 

Президент України подякував французькому колезі за "рішуче засудження незаконних референдумів і спроби анексії агресором областей України". 

"Очікуємо на жорстку реакцію світу щодо незаконних дій Росії, зокрема шляхом посилення санкційного тиску", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 вересня близько 16.00 генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий російським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Чоловіка із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку.

Згодом рашисти пояснили Міжнародному агентству з атомної енергії, що "затримали директора ЗАЕС тимчасово".

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