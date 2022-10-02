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Перехоплення ГУР: ​в Росії повістки надсилають чоловікам 60-65 років

Половина чоловіків вже покинула Бурятію.

Перехоплення ГУР: ​в Росії повістки надсилають чоловікам 60-65 років
Фото: Надано пресслужбою

За інформацією української воєнної розвідки в Росії в процесі мобілізації забирають до лав армії чоловіків віком 60-65 років.

Про це повідомляє ГУР МО, публікуючи чергове перехоплення розмови росіян.

Зокрема, в аудіозаписі розмови військового РФ з дівчиною із Бурятії йдеться про спільного знайомого, якому прийшла повістка, хоча він ніколи не служив у армії.

Дівчина розповідає, що наразі до армії «забирають всіх», навіть «дідусів».

«Половина буде на зачистці, половина туди до вас поїде», - каже вона, посилаючись на подругу.

«З районів всіх смикають… дідусів просто взагалі забирають, яким під 60-65 років. У нас уже половина покинули Бурятію», - говорить дівчина.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що за тиждень мобілізації з Росії виїхало більше людей, ніж було відправлено на війну в лютому. Серед втікачів переважають «найбільш заможні та освічені люди».

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