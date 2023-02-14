Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Москаль убежден, что Лозинский прячется на Украине
Москаль убежден, что Лозинский прячется на Украине
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ викрила шахраїв із Донецька, які хотіли вкрасти 100 млн гривень з рахунків маріупольців

Зловмисники телефонували до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу.

СБУ викрила шахраїв із Донецька, які хотіли вкрасти 100 млн гривень з рахунків маріупольців
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки припинила масштабну шахрайську схему, яка дозволяла "грабувати" українські банки. Ділки працювали в інтересах Росії і намагалися вивести на користь агресора майже 100 млн гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

До організації оборудки причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька, яке діяло за координації російських спецслужб, а його керівник входить до близького оточення терориста Дениса Пушиліна.

Зловмисники телефоном звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу. Для "ідентифікації" використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків.

Фото: СБУ

"Це були персональні дані майже 4 тис. місцевих жителів, у тому числі тих, які загинули або були примусово вивезені до рф і мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території. Щоб приховати сліди злочину, учасники схеми «конвертували» викрадені гроші у криптовалюту", - зазначили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Для масового "обдзвону" організатори схеми використовували колцентр у Донецьку, співробітники якого зв’язувались із банками нібито від імені справжніх власників рахунків.

У результаті слідчо-оперативних дій СБУ виявила і заблокувала рахунки та криптогаманці учасників злочинного угруповання. Під час обшуків у восьми областях було вилучено комп’ютерне обладнання, яке забезпечувало проведення оборудок.

Наразі накладено арешт на кошти, здобуті злочинним шляхом, на загальну суму майже 65 млн грн. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх організаторів схеми.

Також установлено, що за такою ж схемою зловмисники обкрадали російських громадян.

Нагадаємо, раніше голова Житомирської ОВА попередив про шахраїв, які від його імені збирають кошти начебто для бійців ЗСУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також