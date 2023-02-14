Зловмисники телефонували до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу.

Служба безпеки припинила масштабну шахрайську схему, яка дозволяла "грабувати" українські банки. Ділки працювали в інтересах Росії і намагалися вивести на користь агресора майже 100 млн гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

До організації оборудки причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька, яке діяло за координації російських спецслужб, а його керівник входить до близького оточення терориста Дениса Пушиліна.

Зловмисники телефоном звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу. Для "ідентифікації" використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків.

Фото: СБУ

"Це були персональні дані майже 4 тис. місцевих жителів, у тому числі тих, які загинули або були примусово вивезені до рф і мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території. Щоб приховати сліди злочину, учасники схеми «конвертували» викрадені гроші у криптовалюту", - зазначили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Для масового "обдзвону" організатори схеми використовували колцентр у Донецьку, співробітники якого зв’язувались із банками нібито від імені справжніх власників рахунків.

У результаті слідчо-оперативних дій СБУ виявила і заблокувала рахунки та криптогаманці учасників злочинного угруповання. Під час обшуків у восьми областях було вилучено комп’ютерне обладнання, яке забезпечувало проведення оборудок.

Наразі накладено арешт на кошти, здобуті злочинним шляхом, на загальну суму майже 65 млн грн. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх організаторів схеми.

Також установлено, що за такою ж схемою зловмисники обкрадали російських громадян.

Нагадаємо, раніше голова Житомирської ОВА попередив про шахраїв, які від його імені збирають кошти начебто для бійців ЗСУ.