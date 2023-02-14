ЗСУ учора знищили на сході України ворожі Су-25 і Су-24м

ЗСУ учора знищили на сході України два ворожих літаки. Про це повідомили в Повітряних силах.

"13 лютого, опівдні, підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України на східному напрямку знищено два ворожі літаки – штурмовик Су-25 та бомбардувальник Су-24м", – йдеться у повідомленні в фейсбук.

Нагадаємо, минулої доби сили оборони ліквідували 740 окупантів. Також вони знищили три танки, вісім ББМ, девʼять артилерійських систем, ракетну систему залпового вогню, чотири БпЛА та пʼять авто.